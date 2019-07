Sabato 13 luglio, concerto sinfonico in memoria di Carlos Kleiber Posta

L’intensa settimana di Gioie Musicali, Festival Musicale Internazionale Giovanile in corso ad Asolo, volge al termine e concentra nella fine di settimana gli appuntamenti con le due orchestre sinfoniche frutto dei Laboratori e delle Masterclass iniziati già il 1 luglio. E per l’appuntamento serale di sabato 13 luglio alla chiesa di San Gottardo, propone un singolare omaggio a Carlos Kleiber, unanimemente ritenuto il più grande direttore d’orchestra della fine del ventesimo secolo, scomparso il 13 luglio 2004, quindici anni fa. Quindici, come le edizioni di Gioie Musicali, numero che torna spesso, quasi cabalisticamente, in questo momento della vita e della carriera di Elisabetta Maschio, deus ex machina della manifestazione, come a lei piace sottolineare. La direttrice d’orchestra montebellunese ha, infatti, da poco festeggiato con il suo Maestro Gustav Khun, un altro dei giganti internazionali del podio, i “due volte quindici” anni di collaborazione con lui, di cui è stata per la prima volta assistente nel 1989, con un concerto in Austria proprio alla vigilia dell’inizio di Gioie Musicali. E per i quindici anni dalla morte di Kleiber condividerà con il pubblico del concerto alcuni passi di un intenso epistolario con lui, uomo riservatissimo e schivo, che ha dedicato a Maschio grande attenzione e tanti generosi consigli musicali e professionali in numerose lettere che la musicista ha custodito privatamente proprio per rispetto alla nota personalità del Maestro. Dalle quali, però, a margine del concerto di sabato 13 luglio, leggerà alcuni passi per condividere con la platea un importante messaggio di Kleiber.

Ma l’appuntamento di sabato sera non sarà meno interessante dal punto di vista musicale vero e proprio: Elisabetta Maschio sarà, infatti, sul podio dell’Orchestra di Gioie Musicali per dirigere i giovani musicisti nella Sinfonia Concertante per violino e viola di W.A. Mozart, con Madaleine Carruzzo e Georgy Kovalev, rispettivamente violino e viola solista; quindi il Concerto per violoncello e orchestra di Schumann, con Miriam Prandi solista. I tre docenti di fama internazionale delle Masterclass più ambite di Gioie Musicali suoneranno, quindi, con i giovani che hanno perfezionato nel corso di esse, preparatisi intensamente per l’occasione nel Laboratorio di esercitazioni orchestrali tenuto da Maschio.

Inoltre, alle 18,30, si rinnoverà anche il consueto appuntamento con “Strumenti in tazza grande”: al Caffè Centrale di Asolo, sotto la divertente egida del “Mozart” interpretato dall’irrefrenabile Luca Zanetti, un sax, un clarinetto e una tastiera si addentreranno nel mondo degli inconsueti impasti sonori.

PROSSIMAMENTE A GIOIE MUSICALI:

DOMENICA 14 LUGLIO

Asolo, Caffè Centrale ore 11.30

“Strumenti in tazza grande “

Asolo, Chiesa di San Gottardo ore 21.30

Concerto dell’orchestra giovanile “La Réjouissance” con gli allievi del laboratorio orchestrale

Direttore Mike Applebaum

Una serata romantica con film e musica dal vivo eseguita da un’orchestra di giovanissimi diretta Mike Applebaum, autore degli arrangiamenti in programma.

SABATO 20 LUGLIO

Altivole, Auditorium Comunale “P.M. Ferraro” ore 21.30

Concerto lirico di Elisabetta Battaglia

Al pianoforte, Anastasia Rodionova e Andea Corazzin