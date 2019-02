Asolo matinée, ospiti d'onore: Dejan Bogdanović e Gabriele Maria Vianello

Due illustri ospiti regalano ad Asolo Matinée un concerto. Sono il violinista Dejan Bogndanović e il pianista Gabriele Maria Vianello, ambedue internazionalmente noti sia come solisti che come duo dalle eccezionali qualità musicali. Proporranno un programma di grandissimo respiro, in cui potenza e profondità espressiva si uniscono al rilevante impegno virtuosistico. Da Chopin a Franck, da Liszt a Tchaikovsky, avremo modo di assaporare le molte anime del Romanticismo europeo.



Dopo il concerto, aperitivo con i musicisti offerto da Foss Marai di Valdobbiadene.



Ingresso ad offerta responsabile, su prenotazione ad asolomatinee@gmail.com





www.asolomatinee.org - www.facebook.com/AsoloMatinee

Gallery