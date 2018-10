Asolo Matinée con Makiko Iwakura e Nanako Takaki

Tornano a suonare per Asolo Matinée le giovani vincitrici del Premio Mariuccia Randone 2017, Makiko Iwakura (violino) e Nanako Takaki (pianoforte). Il concerto alternerà brani per violino solo (Siciliano e Presto dalla Sonata n.1 in sol minore di Bach) e pianoforte solo (L’Arabesque in do maggiore di Schumann) con brani eseguiti in duo (la Sonata in la maggiore di Brahms, l’Humoresque n. 7 di Dvořák e la Fantasia sulla Carmen di Bizet di Sarasate). Un programma vario e di forte impatto, bellissimo all’ascolto quanto impegnativo sul piano esecutivo.



Dopo il concerto, aperitivo con le musiciste in Galleria Browning, in occasione della mostra "Evocata Natura" di Piero Conz.



Ingresso ad offerta responsabile – E’ consigliabile la prenotazione ad asolomatinee@gmail.com



www.asolomatinee.org - www.facebook.co/AsoloMatinee

