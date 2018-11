Asolo matinée - Primus duo

La matinée di novembre ha come protagonista il variegato mondo della musica e delle danze popolari, interpretate da grandi compositori che alle tradizioni dei diversi paesi si accostarono con interesse e profondo rispetto. Tra questi, Johannes Brahms, Béla Bartók, Manuel de Falla e Astor Piazzolla, fino al contemporaneo Vladimir Zubitsky. La combinazione di violino e fisarmonica propone singolari arrangiamenti di queste grandi opere, mantenendone intatti il carattere e le qualità coloristiche. Il PRIMUS Duo è un duo crossover fondato nel 2017 dal violinista portoghese David Filipe e dal fisarmonicista moldavo Pavel Efremov. L’originalità delle loro proposte musicali e la loro versatilità con cui si propongono come interpreti, arrangiatori e compositori, ha riscosso entusiasmo e grande interesse da parte di pubblico e critica, aprendo loro le porte di numerose sale da concerto e festival in tutta Europa.



Dopo il concerto, birra e stuzzichini in Galleria Browning dove Massimo Porcelli esporrà le opere della collezione Solitaire Papier.



Ingresso ad offerta responsabile – E’ consigliabile la prenotazione ad asolomatinee@gmail.com



www.asolomatinee.org - www.facebook.co/AsoloMatinee

