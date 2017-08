Asolo Matinée - Solo Mozart III - Oocket Opera: Le Nozze di Figaro

Asolo Matinée festeggia i due anni di attività con il tradizionale concerto di apertura dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart. Solo Mozart III propone una riduzione per quartetto d’archi e due voci dell’opera Le Nozze di Figaro. Un progetto ambizioso e di grande intrattenimento che rispecchia la prassi di rimaneggiare e trascrivere la musica per adattarla agli organici strumentali e agli ambienti di volta in volta disponibili, comune in epoche in cui non esistevano altri mezzi di riproduzione che l’ascolto dal vivo. L’anonima trascrizione de Le Nozze di Figaro per quartetto risale infatti agli anni immediatamente successivi alla morte del compositore.

Due giovani cantanti, la soprano Kamilla Menlibekova e il baritono Rui Ma, sosterranno cinque ruoli, mentre le parti orchestrali saranno affidate all’ensemble “Fabian Rieser, allievi e amici”, con Fabian Rieser e Alessandro Sgarabottolo al violino, Giovanna Damiano alla viola e Caterina Salizzato al violoncello. Seguirà la cerimonia di consegna del Premio Mariuccia Randone. Dopo il concerto, aperitivo con i musicisti offerto da Tenuta Baron di Fonte.

Ingresso ad offerta responsabile.

www.facebook.co/AsoloMatinee - asolomatinee@gmail.com