All'interno della 27° edizione del Palio di Asolo e 9° edizione del Palio dei 100 orizzonti: ASOLO MEDIEVALE - EDIZIONE 2018 & PASSEGGIASOLO. La tre giorni asolana propone un programma ampio con attività adatte a tutti: Venerdì 22 la presentazione delle squadre in Piazza Brugnoli ed il sorteggio dell’ordine di partenza.



Sabato 23 dalle 18.00 apre Asolo Medievale con bancarelle, figuranti, armigeri, alchimisti e il dolce suono dell’arpa. Alla stessa ora partirà PasseggiAsolo, una camminata di 7km lungo i sentieri e i foresti di Asolo: aperta a tutti e prevede partenza libera fino alle ore 20.00 con arrivo in centro storico dove troverete uno stand gastronomico e un concerto jazz per concludere la serata con atmosfera rilassante.



Domenica 24 Asolo Medievale riapre alle ore 9.00 con spettacoli e sbandieratori ad anticipare la gara del Palio di Asolo e dei 100 Orizzonti



La sfida tra squadre prenderà il via alle ore 16.30, dopo la sfilata storica.



Organizzazione a cura della Pro Loco di Asolo e del Comitato Palio