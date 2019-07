Asolo milonga - Tramonto in tango

In un suggestivo chiostro, Asolo Matinée organizza una serata dedicata al fascino del tango, per chi balla ma anche per chi vuole soltanto ascoltare e osservare le eleganti movenze della danza.



Si esibirà in due momenti, alle 20.45 e alle 22.30, il quintetto Tango Inmortal, con strumenti tradizionali e voce. Per tutto il resto della serata, ancora il meglio del tango con il “musicalizador” Silvio Perini.

Apericena a buffet alle ore 20.00, sponsorizzata da 2Castelli, con la partecipazione dell’Associazione Italiana Sommelier.

In caso di maltempo l'evento si terrà nei locali interni del Convento.



Ingresso, apericena inclusa, 15€ – Riduzione soci di Asolo Matinée 12 €

Prenotazioni via mail ad asolomatinee@gmail.com; via SMS o WhatsApp al +39 3892340261

Entro le 14.00 di sabato 13 luglio



Il Convento dei S.S. Pietro e Paolo si trova in Via Collegio 42, dal centro in direzione della Rocca.

Programma completo dell’evento su FAITango o su Facebook: www.facebook.com/AsoloMatinee

