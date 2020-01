Quarta mostra mercato internazionale di orchidee botaniche e ibride

Siamo al quarto anno dell'evento ad Asolo che come obbiettivo ha di far conoscere questi stupendi fiori. E' una mostra mercato in cui ci saranno esemplari botanici rari e particolari provenienti dalle colezzioni dei soci ATAO. Ci saranno venditori italiani, europei e sudamericani dove si potranno trovare orchidee classiche e particolari da acquistare. Sarà presentato il progetto europeo LifeOrchids che ha come obbiettivo la salvaguardi delle orchidee spontanee di tutta europa. I giudici dell'AIO (Associazione Italiana di Associazione Italiana di Orchidologia) giudicheranno e premieranno i migliori esemplari in esposizione.

