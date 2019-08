Luna in ciel dimmi che fai, Asolo al femminile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Secondo appuntamento per l’edizione 2019 della rassegna “Luna in ciel dimmi che fai…” organizzata dal Museo Civico di Asolo e promossa dal Comune di Asolo. Il tema di questo secondo incontro è “Asolo al femminile” e si terrà giovedì 15 agosto alle ore 21. Attraverso brani accuratamente selezionati andremo a vivere le storie delle tre donne più importanti vissute nel borgo asolano: Caterina Cornaro, nobile veneziana e regina di Cipro, Armenia e Gerusalemme, la Divina Eleonora Duse, attrice teatrale di immensa fama tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, infine l’affascinante avventuriera e scrittrice inglese Freya Stark. La passeggiata ha inizio e conclusione in Museo Civico ma sosteremo anche al castello di Asolo e alla terrazza della torre Civica, da cui si può godere di una vista mozzafiato a 360°. Attraverso le voci narranti ci faremo trasportare in lontanissimi villaggi mediorientali e ci immergeremo nella Belle Époque veneziana che fece da sfondo all’incontro tra Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio. L’accompagnamento musicale è affidato alle violiniste Prisca Verardo e Gaia Perosa, per introdurci al meglio nell’atmosfera sognante dei ricordi. La serata si conclude con un aperitivo offerto da Tenuta Amadio sulla terrazza panoramica del Museo Civico.

Il costo della serata è di 5€ a persona, prenotazione obbligatoria. Il ritrovo è all’ingresso del Museo Civico sito in piazza Garibaldi, di fronte alla facciata del Duomo. L’ultimo appuntamento della stagione è fissato per sabato 14 settembre. Per info e prenotazioni: info@museoasolo.it o 347 5735246.