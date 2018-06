Asolo Sunset: un pomeriggio speciale tra musica, arte, poesia e benessere

Asolo Sunset, un’idea dell’associazione Asolo ReAttiva in collaborazione con il Comune di Asolo, con l’intento di far scoprire un luogo insolito e speciale: BoscAsolo. I vari momenti che costellano l’evento hanno lo scopo di arricchire i giovani e le famiglie che vi prenderanno parte grazie alla scoperta di nuove discipline e di valorizzare la splendida cornice di BoscAsolo, lasciando che gli invitati ne assaporino ogni momento trascorso e abbracciando pienamente la filosofia “Slow”.

Asolo Sunset vede la collaborazione di diverse associazioni e realtà radicate nel territorio asolano e rende protagonisti i giovani ragazzi asolani impegnati nella realizzazione dell’evento: giovani musicisti e poeti amatoriali ed artisti residenti ad Asolo e nei comuni limitrofi. Il pomeriggio di Asolo Sunset si svolge seguendo 3 sezioni. la Sezione Intrattenimento darà spazio alla musica con la performance di Fabiola Osorio e del gruppo Tumbleweed giovani musicisti Asolani. La sezione arte porterà la presentazione di una scultura site-specific, ideata da Greta Bimonte, giovane artista toscana, che parla degli abitanti del paese e in cui questi si possono cercare per poi ritrovarsi. Un’opera d’arte realizzata in modo partecipativo con del materiale fornito dai cittadini Asolani stessi. La sezione spiritual sarà dedicata alla lettura di poesie di giovani autori del trevigiano e momenti di sperimentazioni di pratiche meditative come il Tai Chi e lo Yoga. Il tutto contornato da Workshop e laboratori dedicati ai più piccoli e alle famiglie.

A conclusione dell’evento, per salutare il tramonto, tema di tutto il pomeriggio, un’esibizione di Paola Padovan e Edvige Forlanelli, con dolci note di violini eseguendo opere di Mozart e Sebastian Lee. Appuntamento quindi a BoscAsolo a partire dalle ore 15:30. Per maggiori informazioni su come arrivare e sul programma è possibile visitare il sito www.asoloreattiva.it.

Programma:

15:30: Apertura evento

16:00-19:30: Workshop di illustrazione curato da Asile’s World

16:00-19:30: Workshop di T-Shirt personalizzate curato dall’atelier O.U.T.

16:30-17:30: Concerto del gruppo Tumbleweed

17:30-19:30: Lettura di poesie di giovani autori del territorio

17:30-18:30: Lezione e dimostrazione libera di Yoga e di Tai Chi a cura di Asoloyoga

18:30-19:00: Presentazione dell’opera site-specific dell’artista Greta Bimonte a cura del collettivo Duepunti

19:00-19:45: Concerto del duo FABIOLA OSORIO e Mattia Lucchesi

19:45-20:00: Saluti conclusivi da parte degli organizzatori

20:00: Attesa del tramonto con duetti per violoncelli eseguiti da Paola Padovan e Edvige Forlanelli a cura di Asolo Matinée