Lo zampino del diavolo

È un giorno importante per il coniglio Ginetto: è il suo primo compleanno! Nel teatrino si fanno i preparativi per la festa, ma quando tutto sembra andare per il meglio, si mette di mezzo il Diavolo a fare il guastafeste. Da un'idea di Gigio Brunello nasce questo spettacolo poetico e divertente che parla con semplicità del delicato passaggio dall'infanzia alla fanciullezza.



Divertimento assicurato per bambini fino a cent’anni, con i tradizionali burattini di Paolo Rech e musica e rumori a cura di Roberto Durante.



Dopo lo spettacolo, dolcetti di carnevale offerti da Pasticceria Sarti di San Vito di Altivole.



Ingresso ad offerta responsabile.

Informazioni via mail asolomatinee@gmail.com o WhatsApp +39 3892340261

