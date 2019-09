Assemblea costituente dei Verdi di Treviso

Sabato 21 settembre si terrà presso la libreria Lovat a Villorba ore 10.00/11.00 Assemblea Costituente la Federazione dei Verdi di Treviso e Provincia ( elezioni coportavoci e direttivo), a seguire alle ore 11.00/12.30 dibattito sul riscaldamento del pianeta, che vedrà come relatore e coordinatore Prof Rocco Monteduro (laureato in scienze ambientali con specializzazione in ecologia ambienti marini, 4 anni ricercatore CNR, 2005 missione in Antartide, 2018 in Artico con studenti Itis Liceo). Interverranno all'evento Elena Grandi, coportavoce nazionale della Federazione, Luana Zanella del direttivo nazionale e commissaria fino ad elezioni regionali in ottobre per il Veneto e Gianfranco Bettin presidente municipalità di Marghera, sociologo, scrittore. In occasione dell'incontro sarà anche possibile sottoscrivere la lettera indirizzata al Sindaco di Treviso, presente uno dei promotori, NO 5 G. Daniele Tiozzi consigliere federale nazionale e referente Verdi Treviso e Provincia.