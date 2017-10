Astrologia spirituale: conosci te stesso attraverso le stelle

Il corso si prefigge di far comprendere il valore spirituale dell’astrologia. Si procederà alla compilazione di un tema natale, a un primo approccio per la sua interpretazione, il significato dei transiti e delle progressioni. Cercheremo insieme di riscoprire quest’antichissima arte in una chiave di lettura moderna, al fine di attivare una conoscenza più profonda di noi stessi. Lo scopo delle lezioni è, infatti, permettere ad ogni partecipante la compilazione del proprio disegno siderale personale, o quello altrui, e procedere ad un’interpretazione guidata. Nel seminario verrà data una certa importanza al linguaggio simbolico dell’astrologia e agli archetipi planetari-zodiacali per imparare a leggere intuitivamente un mandala natale. Verranno, inoltre menzionati degli elementi di tecnica previsionale e di astrologia karmica per completare l’approccio olistico-spirituale della disciplina astrologica intesa come un’interrelazione tra macro-cosmo e micro-cosmo, dal momento che: “ Come in

alto così in basso, per la meraviglia del tutto unico…” (E. Trismegisto) affinché “…sia fatta laTua volontà, come in cielo così in terra…”

(La preghiera cristiana del Padre Nostro).

CONFERENZA

Martedi’ 24 ottobre

ore 20.30

CORSO

Sabato 11 novembre

Sabato 18 novembre

ore 14.30-18.30





Per motivi organizzativi iscrizioni entro e non oltre il 29 ottobre Stefano Lonardo, già presidente del Centro di Studi Astrologici ed Evolutivi LO ZODIACO di Padova, di cui fa parte dal 1989, studia e pratica l’astrologia psicologica e spirituale dal 1984. E’ architetto con una predilezione per l’architettura bioecologica, i giardini e il paesaggio. Sostiene conferenze e lezioni su tematiche riguardanti la bioarchitettura in rapporto agli archetipi, l’astrologia e l’alchimia; inoltre organizza corsi sulla domoterapia, la radiestesia e l’astrologia spirituale.

Gallery