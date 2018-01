Astromavv a Vittorio Veneto

Astro Club e Spazio MAVV si incontrano e presentano “ASTROMAVV” con:

JESSICA 93 (grunge, punk, indie-rock - FR)

USÈ (post - FR)

HOPE YOU'RE FINE BLONDIE (rock - TV)

aftershow: dj set by JESSICA HYDE from Astro Club



Jessica93 è una forza potente ed emotiva di loop ipnotici, riff grungy e ritmi freddi, il tutto racchiuso in un impressionante senso di scrittura di canzoni delicate. Anche Parigi, la città dell'amore, ospita i suoi squallidi e sporchi sobborghi. Con la promessa di una magia così vicina alla tua portata, la sua mancanza diventa ancora più evidente. Nel bel mezzo di questo spazio di speranza trasformato in delusione, Geoff LaPorte intraprende un viaggio di evasione e assume il soprannome di Jessica93. Dove gli altri vedono la bellezza, vede i topi. Ma Jessica è la ragazza più bella della classe. È desiderabile e ha la capacità di trascendere la realtà mondana delle strade sporche di Parigi. O almeno ci prova. Jessica rappresenta tutto ciò che desideriamo essere, ma non ci riesce. Invece, abbracciamo l'umorismo oscuro dell'universo. Dopotutto, non è per niente il debutto di Jessica93 nel 2013 si chiama "A chi importa", con la foto di una busta di crack in copertina.

A novembre 2017 pubblica il nuovo album "Guilty Species" (Music Fear Satan / Teenage Menopause) e annuncia il tour europeo all'inizio del 2018, accompagnato da un ospite speciale Usé (Born Bad Records).



Progetto solista di Nicolas Belvalette nato nel 2011.

La musica di Usé è come quella festa che abbiamo cercato in quella notte buia, nel cuore della foresta, guidati dal rumore martellante proveniente da terra: selvaggio e aggressivo, ma allo stesso tempo accogliente e commovente nella sua nudità. Ti abbandoni al potente potere della trance, abbracci il piacere regressivo dei tamburi che scatenano il caos, i fragili jingle, i testi ritmati come un poema Dada.



Gli Hope You’re Fine Blondie ricorrono all'essenzialità e semplicità come valori etici e di composizione, facendo proprio un sound che fuoriesce spontaneo con la violenza e la poesia matrice del Rock più comunemente concepito che non richiede ne coccole ne lusinghe.



Ven 26/01 Spazio MAVV H. 22:00

EVENTO FACEBOOK: https://goo.gl/nmK6eQ

