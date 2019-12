Audizioni e master per cantanti con il scopritore e produttore di Laura Pausini

MASTERCLASS E AUDIZIONI CON IL MAESTRO ANGELO VALSIGLIO

L’Istituto Musicale A. B. MICHELANGELI di Conegliano

è lieto di ospitare le

SELEZIONI PER IL TALENT “GIULIETTA LOVES ROMEO”



Domenica 8 dicembre 2019 si terranno la Master Class e le Audizioni/Selezioni per accedere alla finale del Concorso Canoro Nazionale “Giulietta Loves Romeo” indette dal m° Angelo Valsiglio (già produttore di Laura Pausini e Spagna), SIAE, RAI Gulp, Comune di Verona ed AFI- Fonografici/Discografici Italiani.



Programma:

Ore 10-13:00 – MASTERCLASS con il Maestro Angelo Valsiglio

Ore 15-19:30 – AUDIZIONI, senza limiti di età e di genere musicale: Pop, Pop Lirico, Lirico, Jazz, Funk, Trapp, Musical, etc.



Le audizioni saranno finalizzate per la scelta dei finalisti al concorso canoro/contest “Giulietta Loves Romeo” che si terrà il 4 marzo 2020 a Verona presso il Teatro Camploy.

Giulietta Loves Romeo è un concorso canoro giunto alla IV Edizione realizzato con il patrocinio del Comune di Verona, della Siae, dei Discografici/Fonografici Italiani, da Radio Italia e di Rai Gulp, trasmissione che riprenderà la finale dell’evento.



Nel corso dell’evento, il Maestro Valsiglio consegnerà a un partecipante una borsa di studio, del valore di € 400, per la partecipazione gratuita al talent.



*ISCRIZIONI APERTE FINO AL 6 DICEMBRE*



ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:

cell. 377 2085423 (MTmusic – Mary Tondato)

e-mail: casting@mtmusic.it



Il costo per la partecipazione alla Master Class e Selezioni è di € 60.



PER MAGGIORI DETTAGLI

http://www.istitutomichelangeli.it/2019/11/28/casting-for-talent-giulietta-loves-romeo/

e

https://www.facebook.com/events/1203533383368230/