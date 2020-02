Workshop di autoproduzione di sapone e shampoo solido

Vorresti introdurre concretamente qualche piccolo cambiamento nel tuo stile di vita quotidiano?

...potresti pensare di partire....

dal cestino del bagno!

Osservando il suo contenuto con uno sguardo diverso ti potrai accorgere di quante scatolette, barattoli e tubetti ci sono: un mucchio di rifiuti che richiederanno energia per essere riciclati o comunque gestiti.



Esiste un modo per prenderci cura della nostra igiene personale che riduce la quantità di rifiuti che produciamo?



Inoltre, i prodotti che riempiono il cestino del bagno, hanno una storia anche a monte… da dove vengono? L’azienda che li ha prodotti è attenta alle emissioni del suo processo produttivo? E le materie prime che utilizza da dove vengono? Sappiamo davvero cosa ci stiamo spalmando sulla pelle ogni giorno??! Che tipo di economia sosteniamo con le nostre scelte di acquisto? Alcune aziende stanno provando a fare della sostenibilità la loro mission (...), ma c’è un’altra soluzione, adatta a chi ama usare la creatività e la manualità: l’ #AUTOPRODUZIONE.



In questo workshop scoprirete alcune alternative sostenibili ai principali prodotti per l’igiene personale, e potrete provare a cimentarvi nella produzione di sapone per mani e corpo e di shampoo solido. Chiaramente potrai poi portare i saponi a casa per testare il risultato personalmente e decidere se far entrare questo piccolo/grande cambiamento nella tua vita.



Il costo di partecipazione al workshop sarà di: 15 euro!!!

Per partecipare scrivere al numero 392 32 37 442 (Alessia)

o alla mail fattoriadidatticarosmarino@gmail.com



Nella pausa pranzo sarà possibile per i corsisti degustare il menù vegetariano a base dei prodotti della fattoria proposto da Associazione Seminati con una tariffa dedicata (10 euro)

Luogo: Marcon - Fattoria Il Rosmarino