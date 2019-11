L'autunno e l'elemento metallo: workshop di medicina cinese

L’elemento Metallo rappresenta lo scambio fra l’interno e l’esterno, il rapporto continuo fra il microcosmo-corpo e il macrocosmo-Universo. I suoi temi centrali sono la distanza e la vicinanza, il rapporto con ciò che ci sta intorno, il contatto diretto con la vita e la riflessione su di essa per comprenderla meglio. E’ prevista una divertente meditazione attiva finale. A cura di Roberta Marzola (facilitatrice e giornalista), specializzata in tecniche per il riequilibrio energetico. Insegnante e curatrice dell’evento: Alessandra Ramelli, istruttrice di ginnastiche posturali, Pilates e Stretching Energetico dei Meridiani



Iscrizioni entro il 26 novembre. Massimo 25 partecipanti. Vale l’ordine di iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni: corsi@stradafacendotreviso.it - tel 0422 1742081 - cell 320 4103952