Avis San Fior festeggia 56 anni di attività con lo scrittore Francesco Vidotto

Lo scrittore Francesco Vidotto sarà ospite di Avis San Fior giovedì 6 dicembre alle 20.30 presso la Sala polifunzionale di San Fior per festeggiare i 56 anni della sezione. La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.

Uno scrittore trevigiano, cresciuto tra Conegliano e le Dolomiti, Francesco Vidotto è innamorato della montagna perché “qui il tempo fila lento. Mi ci ritrovo perché la memoria ha bisogno di lentezza e così l’amore e la vita”. Vidotto ama raccontare le storie degli ultimi. “Storie di uomini e di donne che ti scavano l'anima. Storie di vita, per regalare loro una dignità nuova e per sempre raccontandole in un libro” come lui afferma. Autore di sei romanzi pubblicati - Zoe, Siro, Oceano, Fabro, Meraviglia, Selvaggio – e numerosi racconti. L’incontro con Francesco Vidotto rappresenta per l’Avis di San Fior un momento di aggregazione e di festa da condividere insieme. L’Avis Comunale di San Fior festeggia questo mese il suo 56° anno di fondazione. L’associazione, nata a San Fior nel lontano 1963 per aiutare una persona del paese che necessitava di trasfusioni, si è sviluppata nel tempo con la sua opera di promozione della donazione e di diffusione nella comunità locale dei valori della solidarietà, della partecipazione e della tutela del diritto alla salute. Oggi l’Avis Comunale di San Fior conta circa 250 avisini che effettuano oltre 300 donazioni all'anno. Nell’occasione il Consiglio direttivo di Avis San Fior, come ha dichiarato il presidente Mario Franzato, ha inoltre deciso di devolvere alle popolazioni montane colpite dalle recenti alluvioni il controvalore dei biglietti augurali e dei calendari che solitamente destina ai propri avisini. Un modo per stare vicino al territorio e contribuire al ripristino delle zone colpite.