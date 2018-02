Azienda di successo: parola agli imprenditori

"Da cosa è determinato il successo di un’azienda? Quali sono le competenze che deve possedere un imprenditore di PMI?"



Noi lo abbiamo chiesto a cinque Imprenditori di PMI che stanno seguendo i percorsi formativi di OSM e che stanno ottenendo risultati straordinari in diversi business.



“Azienda di Successo” è il progetto orientato alla creazione di reti di collaborazioni rilevanti tra Imprenditori che hanno saputo intendere la crisi passata come opportunità di cambiamento, decidendo di mettersi in discussione per far crescere le proprie aziende.



Vieni ad ascoltare l'esperienza diretta degli Imprenditori di PMI accomunati dal desiderio di continuare a migliorarsi come persone e come dirigenti d’azienda.



Tanti saranno gli spunti all'interno di questo cammino di crescita e auto-miglioramento riservato ad imprenditori, manager, professionisti e a tutti coloro i quali vogliano acquisire strumenti per migliorare la propria realtà aziendale, imprenditoriale e professionale.



*** L'EVENTO E' AD INGRESSO GRATUITO***



5 Imprenditori di Successo racconteranno le azioni messe in campo in materia di Leadership, Marketing, Selezioni del Personale e Vendite.



NON VENIRE DA SOLO! PORTA CON TE TRE TUOI AMICI IMPRENDITORI!



--

Programma:

- ore 18:00 registrazioni

- ore 18:30/20:00 presentazione di 5 aziende di Successo

- ore 20:00/20:30 aperitivo

- ore 20:30 Cena a buffet su prenotazione al costo individuale di €20.00