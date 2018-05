Back To The Music @ Mamy Rock Theatre

Venerdì 08 Giugno 2018 dalle ore 18 in poi si svolgerà per la prima volta nella città di Treviso e più precisamente all'interno della galleria Luigi Bailo, al numero civico 12, nel nuovissimo locale Mamy Rock Theatre, aperto da pochi mesi ed innovativo nello style ed originale nel genere, il party 'Back To The Music'. Il nome dell'Evento 'Back To The Music' / 'ritorno alla musica' vuole essere un richiamo al concept del famosissimo film 'ritorno al futuro' ( film del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. ndr ) simbolo di diverse generazioni nate, cresciute e vissute negli anni '80, '90 e '2000, che sono anche i decenni che caratterizzeranno la selezione musicale della festa stessa.



Per l'occasione i mitici barman Manuel Piccolo e Davide Vi aspettano al bancone del bar con degli splendidi cocktails e promozioni dedicate; dalle ore 18 alle 22 in particolare sarà attivo il servizio di happy hour. L'ingresso al party è completamente libero e gratuito per tutte/i.



Dalle ore 22 in poi ci si potrà divertire e scatenare ( nel senso buono ovviamente ) al ritmo delle sonorità più speciali dei decenni in questione, che, come abbiamo scritto prima, saranno gli anni '80, '90 e '2000. La musica spazierà tra diversi generi musicali, per dare risalto ai dischi e alle canzoni più caratteristiche di questi diversi decenni, e quindi si potranno ascoltare sonorità diverse passando ad esempio da un brano come 'Nothing else matters' dei Metallica ad uno come 'Save a soul / Komodo' di Mauro Picotto. Un viaggio musicale senza limite alcuno, dal Rock più hard e coinvolgente, alla Techno in stile cassadritta di fine anni '90 primi anni '2000.

Durante L'Evento, per l'occasione, ci sarà come ospite speciale, direttamente da RadioGamma5, nota emittente radiofonica padovana attiva dal 1976 e con sede a Campodarsego ( Padova ), lo speaker LORENZOSPEED*, che da quasi 15 anni conduce il programma radiofonico AMORE Radio Show, arrivato ormai ad 800 puntate, con quasi 5.000 ore di trasmissione e che, nel corso degli anni, ha ospitato in studio, in diretta, artisti di qualsiasi settore e genere, da Deejays / Producers di fama mondiale, a scrittori, bloggers, musicisti, giornalisti ecc. ecc. ecc. In particolare, L'Artista Vicentino, nonostante la sua giovane età, ha al suo attivo un'esperienza quasi trentennale di locali di tutto il Nord Italia, ed anche in giro per il mondo, visto che la sua grande passione per la Club Culture ed il viaggio lo ha portato in svariati Paesi del Pianeta, quali ad esempio, Thailandia, Olanda, Inghilterra, Slovenia, Grecia, Albania, Argentina, Austria, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, ecc. ecc. ecc. Non ci resta altro che augurarVi una splendida serata, una favoloso settimana, ed invitarVi a partecipare attivamente alla festa.