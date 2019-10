Uno, nessuna, centomila | Badoere di Morgano

Organizzato dal COMUNE di MORGANO



Uno, nessunA, centomila

Con Evarossella Biolo e Marco Artusi



Racconti e dati per riflettere riguardo alla dolorosa verità della violenza sulle donne



Parlare di violenza è sempre una “violenza”. Ma è importane parlarne: è importante non rimuovere, è importante continuare a riflettere.

E le violenze hanno un tratto in comune: sono consumate da un forte su un debole e riguardano l’umanità intera perché, prima o poi, tutti potremmo trovarci in posizione di debolezza, donne, uomini, bambini…

I testi che vengono proposti in questa serata riguardano violenze perpetrate ai danni di donne.

Alcune delle violenze narrate sono quasi impercettibili, quasi fatichiamo a definirle violenze e le troviamo addirittura comiche; altre ci fanno salire una rabbia che non ha nome.

Uno: un uomo, un popolo, un’idea.

Nessuna: voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case… considerate. (P. Levi)

Centomila: nessun’uomo è un’isola… perciò non chiedere mai per chi suona la campana… (J. Donne)





Distribuzione/Organizzazione:

Luisa Trevisi - Idee che danno spettacolo (Luisa Trevisi)

347/8217393 - trevisi.luisa@gmail.com

http://www.luisatrevisi.com/