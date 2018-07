BAF - Beer Art Festival 2018

BAF 2018

-----beer & art festival-----



✤ SABATO 7 LUGLIO 2018 ✤

Per il quarto anno consecutivo la giornata di festa nel cuore di San Biagio.



♫ LIVE CONCERT ♫

- Lorenzo Kruger e le canzoni dei Nobraino

- Oscar Berti



☘ PROGRAMMA DELLA GIORNATA

- 14.30 Apertura Festival

- 15.00 Torneo PingPong

- 18.00 Partita Calcio "Vecchie Glorie"

BeerPong

- 18.30 AperiBAF - FMS Funky Music Selection

- 19.00 Mojito Hour

- 20.00 Cena con birre artigianali Birra Cittadella (cena degustazione 2piatti 2birre su prenotazione)

- 20.30 Oscar Berti live

- 22.15 Lorenzo Kruger live - piano e voce



🎶 🎹 Lorenzo Kruger è il cantante e autore di tutte le canzoni dei Nobraino.

Con questa formazione ha all’attivo più di 1000 concerti, 6 dischi, presenze su tutti i palchi più importanti della scena italiana. In questo spettacolo, al contrario, Kruger si immobilizza al pianoforte; col pretesto di accompagnarsi con questo strumento. Le canzoni più belle scritte per i Nobraino saranno ascoltabili quindi in una veste inedita: nella versione in cui sono state scritte. Un percorso attraverso la scrittura che passa anche per letture, monologhi, esecuzioni sbilenche e considerazioni semiserie di un personaggio che non dovrebbe esibirsi seduto. In una atmosfera rilassata, molto distante dai suoi concerti rock, Lorenzo Kruger mette davanti a tutto le sue canzoni e se stesso. "Uno spettacolo a sedere, non a culo", come dice lui.🎶 🎹



✤ AREA SNACK APERTA TUTTO IL GIORNO

Hotdog, Patatine fritte e molto altro



✤ BAF MENU’

Pollo al Curry + Riso Basmati + Verdure

Pasta artigianale veggy Pastificio Borgoverde + Burratina + Verdure

Hot Dog

Patate fritte

Panna Cotta ai Frutti di Bosco Il Caseificio di Roncade

➡TASTING MENU' (su prenotazione)

1⃣ Pollo al Curry + Riso Basmati + Verdure

o / Pasta artigianale veggy + Burratina + Verdure

+ Craft Beer BELGIAN ALE

2⃣ Panna Cotta ai Frutti di Bosco

+ Craft Beer BLANCHE



✤ INFO LINE

Location: Area verde ORATORIO NOI a San Biagio di Callalta – TV

Via P.F.Calvi dietro la Chiesa.

Info&Reservation: 3408010505 - 3470697532



F R E E E N T R Y PARK GRATUITO

organizzato in collaborazione con Oblique & Oratorio San Biagio di Callalta

