Bakame Trio in concerto al Corner Live

PRESENTAZIONE DEL NUOVO ALBUM “A GOOD TAPADO”

IL BLUES MADE IN CONEGLIANO



Un piano, un contrabbasso, una chitarra e una voce che con apparente semplicità amalgamano ritmi boogie, blues e tequila. Dal viscerale blues alla Muddy Waters, alle serenate ubriache alla Tom Waits, tutto riarrangiato in chiave personale. Loro si chiamano “Bakame trio”, all’anagrafe Luca “Ciube” Aliberti (voce e chitarra), Nicola Barbon (contrabbasso) e Omar Zanette (pianoforte). Il nome è stato preso dal racconto che ha ispirato il film d’animazione “La città incantata” di Miyazaki. Nel racconto si parla di un negozio di pescatori dove a intrattenere la clientela con il suo canto c’è un pappagallo bianco, chiamato Bakame. Il trio ha trasformato il pappagallo in gallo, uno dei simboli del blues, per farlo diventare il loro segno di riconoscimento. Al Corner Live presenteranno il nuovo album “A Good Tapado”, il primo completamente di pezzi inediti dopo dieci anni di musica insieme. A “Good Tapado” è una “pentolata di musica” di vari sapori amalgamati bene grazie al magico ingrediente del blues. Così possiamo trovare il jazz del professore Nicola Barbon, la classica del Maestro Omar Zanette, le serenate ubriache di Luca Ciube Aliberti. Vecchi country-blues, ballate rock&roll, latin boogie. Muddy Waters, John Lee Hooker, Willie Dixon, Chuck Berry, Los Lobos, Ry Cooder, Tom Waits, Dan Auerbach.



Info e prenotazioni: 0438.30070

Ingresso con prima consumazione obbligatoria



