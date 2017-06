“Felici di essere amici”, uno spettacolo coi bambini del Cavanis di Possagno

Tra gli ingredienti che permettono di far maturare le giovani eccellenze all'Istituto Cavanis di Possagno c'è un'educazione basata sull'espressività che gli insegnanti coltivano con la massima attenzione e cura fin da piccoli. Ecco allora che i bambini della Scuola Primaria del Cavanis fanno teatro e, nel 160° anniversario della storica realtà formativa nella terra del Canova, mettono in scena la rappresentazione "Felici di essere amici", un fantastico viaggio alla ricerca della Felicità. L'evento si terrà mercoledì 7 giugno alle ore 20:30 presso il teatro dell'Istituto Cavanis che si preannuncia sarà strapieno visto il gran numero di adesioni. La formazione di alta qualità del Cavanis è accessibile a tutti e permette di far crescere numerosi talenti come ad esempio Francesca Michielin, ex studentessa seconda classificata al Festival di Sanremo 2016.