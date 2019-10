Banca Prealpi Sanbiagio incontra i soci e presenta i dati semestrali

Banca Prealpi SanBiagio, tra i principali istituti cooperativi del Triveneto, nella top 5 delle BCC italiane per dimensioni, incontra la compagine sociale per fornire aggiornamenti sui dati semestrali e sui progetti sui cui la Banca è impegnata a sostegno del territorio.

L’appuntamento, a cui prenderanno parte il Presidente Carlo Antiga e il Consiglio di Amministrazione della Banca, si svolgerà martedì 1° ottobre ore 20.45 presso l’Auditorium Banca Prealpi SanBiagio a Tarzo (via La Corona, 45). L’appuntamento è stato organizzato in un’ottica di piena trasparenza e vicinanza alle comunità di riferimento. L'ingresso è gratuito e riservato ai soci dell'Istituto. Durante l’incontro, verranno illustrati alla compagine sociale i dati semestrali di Banca Prealpi SanBiagio, con un utile netto d’esercizio che, al 30 giugno 2019, si è attestato a 14,151 milioni di euro, facendo registrare un incremento positivo del 45,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ottimi anche gli indicatori di solidità dell’Istituto, con un CET-1 Ratio del 21,05%. Nel corso della serata sarà infine presentato il progetto della nuova sede decentrata di Fossalta di Portogruaro, che accorperà uffici amministrativi e direzionali attualmente sparsi nel territorio dell’Alto Veneziano.

«L'istituto si conferma solido e in crescita come attestano i dati semestrali – ha dichiarato Girolamo Da Dalto, Direttore Generale di Banca Prealpi SanBiagio – Stiamo raccogliendo i frutti di una sana e prudente gestione, che da sempre ci caratterizza, e che sono il risultato di scelte lungimiranti compiute nel corso degli ultimi anni. Questo ci permette di operare una razionalizzazione delle risorse e di impiegare economie di scala e di scopo a tutto beneficio dei territori e delle comunità». Con un totale oltre 170 Comuni coperti nel Nordest, Banca Prealpi SanBiagio può vantare indici di qualità del credito tra i più elevati a livello nazionale ed è il maggiore Istituto del Gruppo Cassa Centrale per partecipazione azionaria.