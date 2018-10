"Banchi in Bottega: A come Asiago, B come Bitto, C come Casatella"

"Banchi in Bottega”: una rassegna di corsi per conoscere più da vicino il complesso e affascinante mondo delle specialità alimentari. E’ questa la proposta di Zucchello, gastronomia di San Pelajo conosciuta anche per il fornitissimo banco formaggi nell’isolotto della Pescheria e lo storico camioncino al mercato di Treviso. Il primo corso, in programma per novembre, sarà dedicato ai formaggi: 3 serate didattiche ma conviviali per fornire ai partecipanti gli strumenti pratici per saper degustare il formaggio, riconoscere quello di qualità e servirlo nel modo adeguato. Il corso si svolgerà in 3 martedì sera a partire dal 13 novembre, dalle 19.45 alle 22, presso la bottega Zucchello a San Pelajo.

Iscrizioni e informazioni allo 0422.301171 e sulla pagina Facebook Zucchello.

Il mondo dei formaggi è molto vasto e complesso: il nostro obiettivo è offrire ai partecipanti del corso degli strumenti pratici per saper degustare il formaggio, riconoscere quello di qualità e saperlo servire e degustare in modo adeguato. Senza la pretesa di esaurire l’argomento, vogliamo avvicinare in modo serio e professionale all’argomento.



PROGRAMMA

martedì 13

Dall’erba alla bottega: le razze italiane da latte, il latte, le trasformazioni in caseificio.

Degustazione di 4 formaggi + vino



martedì 20

La classificazione dei formaggi e l’analisi sensoriale: esame visivo, tattile, gusto-olfattivo, struttura.

Degustazione di 4 formaggi + vino



martedì 27

I formaggi in Italia, in bottega e in tavola: come saperli scegliere, conservare e servire

Degustazione di 4 formaggi + vino



Costo delle 3 serate, comprensive di materiale, assaggi e vino: € 90



Info e prenotazioni: 0422.301171 – 335.1228716

emporium@zucchello.it