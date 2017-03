Il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy, rassegna cinematografica che porta in Italia i migliori tra i film del Festival del Cinema di Montagna di Banff (Canada), compie 5 anni. E per festeggiare torna in Veneto. Tre gli appuntamenti: lunedì 13 marzo a Vicenza, al Cinema Patronato Leone XIII, martedì 14 marzo a Treviso, al Silea Space Cinema, mercoledì 15 marzo a Padova, al MPX Cinema Pio X. Durante le serate, che avranno inizio alle 20,15, saranno proiettati una serie di emozionanti e coinvolgenti corto e medio metraggi, dove i grandi spazi selvaggi e la natura incontaminata fanno da sfondo alle imprese di atleti ed esploratori, alla ricerca di sempre nuovi modi di vivere l’avventura e di superare i propri limiti.

Tra i film in programma ricordiamo Poumaka, che racconta l’apertura da parte degli americani Mike Libecki e Angie Payne di una nuova via sulla torre omonima situata sull'isola di Ua Pou, Polinesia Francese. Un ambiente tropicale remoto e molto diverso da quello che tradizionalmente associamo all’arrampicata, una via tutt’altro che “classica” e un’avventura unica. Northbound, premiato come Best Short Mountain Film, è invece la storia di quattro skateboarder urbani che decidono di mettersi alla prova nell’insolito ambiente del circolo polare artico, tra sabbia congelata, relitti abbandonati e atmosfere rarefatte, per dare vita a un gioco magico e vagamente straniante.

È un inno alla vita, infine, Doing it Scared, film che vede l’alpinista britannico Paul Pritchard tornare al Totem Pole (un obelisco di roccia a pochi metri dalle coste della Tasmania), teatro di un gravissimo incidente che nel 1998 gli costò un’emiparesi alla parte destra del corpo. Incidente che, invece di un ostacolo, si rivela per Paul essere “il dono più grande che la vita gli abbia mai fatto” e l’inizio di un percorso di consapevolezza e di rinascita.

Programma completo: http://www.banff.it/video-category/film-2017/

Biglietti: acquistabili sul sito del Banff (http://www.banff.it/event-category/tour-2017/), presso i punti vendita del circuito Vivaticket, presso il cinema MPX al prezzo di prevendita di 15€, mentre la sera stessa al botteghino il costo del biglietto sarà di 16€.

Sarà possibile ritirare i biglietti acquistati online presso il cinema, tra le ore 19 e le 20 dei giorni dell’evento.

La tappa di Vicenza è realizzata in collaborazione con Mountain Elkx e Vi-Block Climbing Park.

La tappa di Treviso è in collaborazione con Sportler Climbing / Dolomiti.

La tappa di Padova con Intellighenzia Project.

Nella realizzazione dell’edizione 2017, il BMFF WT Italy è affiancato dagli sponsor Enervit, La Sportiva, Ferrino e Buff® e dai partner tecnici Artech Digital Cinema e Vivaticket.