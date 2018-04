Giovedì, 3 Maggio 2018 21:15 – Ingresso unico 10,00 €

BARBARA BELLONI BAND

Rolling Thunder a celebration of Bob Dylan

Organizzazione in collaborazione con Arteritmi www.arteritmi.it



Barbara Belloni Band presenta il nuovo progetto "Rolling Thunder" un tributo al più grande poeta-cantautore degli USA che ha ispirato e "guidato" intere generazioni di tutto il mondo: Bob Dylan. Come giá per il precedente lavoro su Jim Croce si tratta di una reinterpretazione personale delle sue canzoni. I brani proposti saranno presi dai vari periodi della vasta discografia del menestrello di Duluth. Saranno presentati i grandi pezzi classici, proposti anche dalle più acclamate rock band (Rolling Stones, Guns and Roses, Jimi Hendrix, George Harrison, Norah Jones e non ultimo Francesco de Gregori) unitamente a brani meno conosciuti. Con Barbara Belloni la fidata e rodata band che la accompagna oramai da anni: Fabio Ranghiero al piano e organo Hammond, Flamiano Mazzaron e Matthew Smith alle chitarre, Alessandro Arcuri al basso e Vincenzo Barattin alla batteria.

LINE UP:

Barbara Belloni – voce

Fabio Ranghiero – piano, organo

Flamiano Mazzaron - chitarra

Matthew Smith – chitarra

Alessandro Arcuri – basso

Vincenzo Barattin – batteria



