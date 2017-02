Barbazza Garden: inaugurazione del nuovo reparto fiori freschi

Aprire un nuovo spazio dedicato ai fiori freschi e alla creatività compositiva è un po’ come dare nuova vita ad un’antica tradizione di famiglia, per la terza generazione Barbazza che venerdì 11 febbraio alle ore 18 inaugura la nuova fioreria all’interno del Barbazza Garden Center di via Terraglio (sullo svincolo all’ingresso del cimitero San Lazzaro) a Treviso.

La famiglia trevigiana titolare di due Garden Center poco fuori città e di uno a Jesolo e nota anche per le sue grandi serre di coltivazione di piante da interni ed esterni, è nata infatti nel 1952 utilizzando una piccola porzione di terreno agricolo di famiglia in via San Pelajo , vendendo ai fioristi i fiori recisi raccolti in pieno campo e quelli coltivati in una piccola serra per la forzatura delle primizie. La ricerca della qualità fu presto premiata e in pochi anni l’azienda può investire in nuove serre e nuove produzioni, aprendo anche uno spaccio per la vendita ai non professionisti. Negli anni divenuta un’azienda con 60.000 mq di superficie produttiva, circa 15.000 mq di superficie di vendita e oltre 50 dipendenti, la famiglia Barbazza è tornata recentemente ad interessarsi ai fiori recisi aprendo, già qualche anno, una fioreria nel Garden Center di via San Pelajo. Che, grazie al successo riscontrato, ora “raddoppia” anche in quello di via Terraglio, dove il pubblico potrà trovare un nuovo reparto dedicato ai fiori freschi e alle composizioni, agli arredi floreali e alle decorazioni per le celebrazioni.

L’apertura sarà festeggiata con un omaggio al carnevale e alla botanica, con brindisi, frittelle dolci e salate con erbe aromatiche e fiori eduli, ma anche con promozioni valide solo per l’occasione.

Info: 0422.348169 - www.barbazzagarden.it