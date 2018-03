Barboni, l'ultimo evento all'Havana

Cala il sipario sulle straordinarie serate del giovedi a Treviso dove la festa "BARBONI" ha sempre registrato il sold-out. Un evento dal nome stravagante, Barboni come "barba" nato come festa Hipster dall'idea di alcuni ragazzi di Treviso insieme alla grande intuizione di Pigna (il vocalist dei calciatori di Serie A). Una grande festa tra amici alla quale hanno partecipato nel corso dell'anno molti imprenditori, professionisti, calciatori e modelle. Giovedì 19 aprile ci sarà l'ultimo evento, sempre alla discoteca Havana di Treviso, con la promessa di rivederci il prossimo anno! Per informazioni www.barbonitv.com - Ingresso gratuito donna fino alle 23:30