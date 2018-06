Baro Drom Orkestar al Parco degli Alberi Parlanti: concerto e food

Il World Music Live Festival al Parco degli Alberi Parlanti: sonorità da ogni parte del pianeta, nella suggestiva cornice dell’Estate al Parco, con l’originale format “Il Giro del Mondo in 4 Risotti” a cura del Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana. Quattro eventi-concerto gratuiti di World Music (ogni venerdì di giugno) arricchiti dalla degustazione di quattro risotti “fusion”, in tema con il sound della serata, creati



Baro Drom Orkestar – venerdì 29 giugno - ore 21.15



Il power gipsy dance della Baro Drom Orkestar – un mix esplosivo e coinvolgente che unisce tradizione ed innovazione – farà ballare il pubblico dalla prima all’ultima nota. Klezmer, musica armena, pizzica salentina e balkan, il tutto suonato con una formazione atipica (senza fiati), con un violino elettrico, fisarmonica e con una base ritmica, contrabbasso elettrico e batteria modificata, dall’attitudine molto rock e poco world. La peculiarità del gruppo è che, oltre a una serie di canzoni tradizionali completamente stravolte, buona parte del loro repertorio è di loro composizione, traendo ispirazione dal variegato mondo dei gitani. La Baro Drom Orkestar è stata inserita nelle programmazioni dei festival e dei Club più importanti d’Europa, da Budapest a Zurigo, dal Belgio alla Germania, passando per l’Italia (citiamo, tra gli altri, Ariano Folk Festival, Imola in Musica, Irlanda in Festa, Musicastrada Festival, Negro Festival, Festival della Musica Etnica di Civitavecchia). I musicisti della Baro Drom Orkestar hanno aperto i concerti di: GORAN BREGOVIC (Marea Festival 2013 e Settembre Prato è Spettacolo 2016) e SUD SOUND SYSTEM (Festa del 25 Aprile Fornacette).



LINE UP: Vieri Bugli: violino ed effetti I Modestino Musico: fisarmonica | Michele Staino: contrabbasso elettrico I Gabriele Pozzolini: batteria, tamburelli e percussioni.



Quattro serate di grande e trascinante musica, quindi, arricchite da un interludio appetitoso che arricchisce le suggestioni musicali con quelle legate al gusto. Ecco la programmazione completa del Festival (inizio concerti ore 21.15 | ingresso gratuito | in caso di pioggia i concerti si fanno presso Alcuni Teatro Sant’Anna):

venerdì 8 giugno – SuRealistas (ritmi sudamericani) + Risolada, la rivisitazione in risotto della classica ricetta feijoada;

venerdì 15 giugno – Valerio Vettori e i Rolling Around (ritmi celtici) + Risotto alla Guinnes con patate e aromi;

venerdì 22 giugno – Arsene Duevi (ritmi africani) + Rizotto, la rivisitazione in risotto della ricetta tipica del Togo (riz sauce arachide);

venerdì 29 giugno – Barodrom Orkestra (ritmi balcanici) + Risotto con sataras e cevapcici, ovvero l’unione di un piatto di verdure tipico balcanico a base di cipolla e peperoni con la tipica salamella balcanica.



Per informazioni sugli appuntamenti: parcodeglialberiparlanti.it - 0422694046 - info.parco@alcuni.it



La rassegna WMLF-World Music Live Festival è inserita nel cartellone Estate Trevigiana di Treviso Smart City, con il patrocino di Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Città di Treviso, ReteEventi, Mibact, TvLovesMe. Il Giro del Mondo in 4 risotti è organizzato grazie alla collaborazione del Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana - Treviso: Dripping Taste e del Ristorante Al Migò di Treviso.