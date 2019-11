Rucker Sanve vince ancora ed è prima in classifica

Il primo quarto di gara vede le due squadre in sostanziale parità fino al timeout chiamato da coach Mian a 2 minuti dalla fine. Sanve torna in campo con un'energia diversa, tre le triple consecutive che portano la squadra di casa a +10. La Rucker inizia il secondo quarto proseguendo la striscia positiva iniziata nel primo, difende forte e gioca veloce, mettendo a referto 3 triple in meno di minuti. L'intensità però cala man mano che ci si avvicina alla pausa lunga, Lecco riesce quindi a recuperare parte dello svantaggio portandosi a -6 dalla capolista. Sanve torna quindi in campo con un'aggressività maggiore accumulando una doppia cifra di vantaggi e controllando il risultato per tutto il resto del quarto, concludendolo a +9. Altra storia gli ultimi 10 minuti, la Rucker continua a giocare bene ma Lecco alza la difesa e ritaglia lo svantaggio a 5 punti con ancora 5 minuti di gioco. La squadra ospite non riesce però a controllare le inpercussioni avversarie, aumenta quindi il nervosismo della partita culminato in un tecnico all'allenatore di Lecco ed uno a Bloise. I due falli spostano l'inerzia dalla parte del Sanve che conclude vincendo 75-64.



Rucker Sanve vs Gimar Basket Lecco 75-64



Parziali: 28-18, 18-22, 14-13, 15-11.



Rucker Sanve San Vendemiano: Jacopo Preti 16 (2/5, 4/9), Tommaso Gatto 14 (4/8, 2/2), Edoardo Rossetto 11 (2/2, 2/3), Antonello Ricci 10 (5/8, 0/3), Giordano Durante 8 (1/1, 2/3), Andrea Tassinari 7 (0/2, 1/6), Luca Toniato 7 (2/3, 0/0), Federico Tognacci 2 (1/1, 0/1), Jacopo Vedovato 0 (0/3, 0/0), Alvise Minincleri 0 (0/0, 0/0), Gaddiel Akele 0 (0/0, 0/0), Djordje Grgurovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Tommaso Gatto 8) - Assist: 16 (Giordano Durante, Federico Tognacci 3)



Gimar Basket Lecco: Giulio Mascherpa 22 (8/10, 2/8), Juan marcos Casini 11 (4/5, 1/4), Tommaso De gregori 10 (5/6, 0/0), Carlo Trentin 9 (4/7, 0/1), Giacomo Bloise 7 (2/4, 0/5), Fabio Stefanini 2 (0/4, 0/2), Kiryl Tsetserukou 2 (1/2, 0/0), Giovanni Romano 1 (0/0, 0/0), Matteo Favalessa 0 (0/0, 0/0), Marco Vitelli 0 (0/0, 0/0), Alessio Di simone 0 (0/0, 0/0), Marco Natali 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 13 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Giulio Mascherpa 9) - Assist: 10 (Giacomo Bloise 5)

