Cento anni di Bauhaus: festeggiamenti alla tessitura La colombina

Nella splendida cornice della Tessitura La Colombina di Badoere di Morgano si terrà l'evento per la celebrazione dei 100 anni del Bauhaus organizzato da RurART.it in collaborazione con Zacchia Materiali Edili, Laboratorio di Architettura, AltEdil e Spazio Colombo di Tessitura La Colombina con il patrocinio del Comune di Morgano e dell'istituto ICEA Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale.

Sarà l'occasione per ripercorrere la storia della Staatliches Bauhaus nata in Germania nel 1919 e conclusasi ad opera del partito Nazista nel 1933. Una scuola di architettura, arte e design che seppe influenzare a livello internazionale il mondo del design, dell'artigiano e della produzione industriale cercando secondo uno dei principi del suo ispiratore e fondatore, Walter Gropius, di "reimmaginare il mondo materiale per riflettere l’unità di tutte le arti". Numerose sono le eredità in tutto il mondo di questa esperienza nata un secolo fa: assieme ai professori Stefano Zaggia ed Edoardo Narne ed ai titolari della tessitura, Mario e Carlo Colombo, cercheremo di cogliere l'importanza del Bauhaus ai giorni nostri e nelle nostre realtà. L'appuntamento è per il 14 dicembre a partire dalle 18 (apertura alle ore 17.30 - entrata libera sino ad esaurimento posti) con brindisi finale ed apertura dei "salotti informali". I festeggiamenti continueranno anche domenica 15 dicembre dalle 9 alle 18 con i famosi Mercatini di Natale nella splendida piazza di Badoere "La Rotonda".