Befana do it better - Brusa a Vecia a colpi di blues!

Il 5 Gennaio riapre il Cso Django! Festeggia con noi l'epifania, che tutte le feste si porta via! Vi aspettivamo dal pomeriggio, tra aperitivi a base di pinza, distribuzione di carbone, calze (più o meno puzzolenti). Il falò non lo facciamo: respirare aria più pulita dipende anche da noi, e se a rimetterci dev'essere una tradizione, che sia. A mezzanotte, per chi se lo fosse perso, grande brindisi per festeggiare in ritardo il capodanno, con conto alla rovescia e lancio di bombe carta. Cena degna di Masterchef a prezzi popolari!



Durante tutto il pomeriggio lo Spazio BRU sarà aperto e raccoglierà anche materiale per il Dormitorio autogestito "CAMINANTES"!

Ad allietare la serata ci saranno:

-WOOFER BLUES BAND (Mestre): schivo, taciturno e altissimo. Nato a Mestre, nessun disco, solo live: il suono e la presenza on stage di Woofer dimostrano che le acque del Marzenego incrociano quelle del Mississipi. Nella sua carriera ha suonato con tutti - ma proprio tutti - solo che non lo dice, perciò coltiva il suo mito attraverso la riservatezza. Un gigante del blues.



- TWO BIRDS ONE STONED (Treviso): il progetto Two Birds One Stoned vede la luce nel 2015 dalle menti di Marco e Alberto. Il duo nasce dalla passione e dalla voglia di portare un po' di aria fresca nella scena musicale trevigiana, mescolando generi come garage, blues e rock.

Le principali ispirazioni provengono dal mondo cinematografico e da altri progetti duali di matrice americana e inglese come Royal Blood, The Black Keys, White Stripes, Death From Above 1979, Flat Duo Jets. Attualmente è stato pubblicato il primo EP self titled.

https://www.facebook.com/twobirdsonestonedtv/



- RIVERWEED (Treviso): duo chitarra e batteria nato sulle rive del Sile.

https://www.facebook.com/riverweedmusic/



Bio osteria La Mandragola aperta accogliente e riscaldata, libreriaAcquatorbida BookShock pronta a soddisfare la vostra sete di sapere.