Venerdì 6 {dalle h 18}

a Spazio Caffelarte

Arriva la Befana

Un appuntamento per grandi e piccini!



✦ Per gli adulti: ✦

Primo piatto, secondo e contorno alla carta a 20 euro



✦ Per i bimbi: ✦

Cena con menu a 10 euro

Animazione e attività, dolcetti a volontà



Su prenotazione allo 0422 1740391.