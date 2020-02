Bellezza al naturale, ecco come

Un evento pomeridiano serale per addentrarsi nel magico mondo della bellezza. Guidati da un'esperta in un percorso dove la semplicità e la natura si fondono in un sapere tradizionale ed antico. Maschere viso fai da te: missione impossibile? E invece no: fare le maschere in versione fai da te non è affatto difficile, e gli ingredienti da usare sono i più comuni. Pelle grassa, mista o secca? Venite a scoprire i piccoli trucchi per prendersi cura della propria salute. Ci sarà Madame Zohra ad accompagnarci durante il workshop. Per info cell. 3479735334 ore serali.