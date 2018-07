"Benedicam domino": concerto per organo e soprano

Venerdì 27 luglio alle 21, nella chiesa di Sant'Ambrogio di Fiera a Treviso, si conclude la quinta edizione di Organi estate 2018 con il concerto per organo e vooce Benedicam Domino. L’organista Diego Bertuzzo, accompagnato dai soprani Federica Cazzaro e Anna Tarca, farà ascoltare per la prima volta in questa rassegna il meraviglioso suono dell'organo Callido del 1779, con un programma che affiancherà a pagine vocali sacre - diverse per epoca, stile e provenienza - altrettanto varie pagine organistiche.



L’uso della voce è stato nei secoli centrale nell’animazione musicale della liturgia cristiana. Molto del repertorio per organo nasce infatti in relazione al canto sacro, o per introdurlo preparandone l’esecuzione o per succedergli con funzione di postludio, ma anche per alternarsi con esso. Oltre al repertorio organistico più esplicitamente legato alla liturgia, potevano trovare posto forme più tipicamente strumentali quali la canzona, la fuga, la sonata, persino alcune forme di danza.



Benedicam Domino intende fornire al pubblico una panoramica, non certo esuastiva ma efficace, di alcune delle “atmosfere sonore e musicali” che hanno abitato lungo i secoli le chiese di mezza Europa, dal ‘500 fino agli inizi del ‘900. Con questo quarto concerto si conclude Organi Estate 2018, “pendant” estivo delle numerose iniziative che Antiqua Vox organizza nel corso dell'anno. In questa edizione, oltre a mantenere l'obiettivo originario di valorizzazione del ricco patrimonio organario di Treviso e provincia in tono fresco e divulgativo, sono state introdotte singolari novità. I due concerti centrali hanno infatti permesso di ascoltare inedite combinazioni strumentali, quali trombone e organo prima e violino e organo poi, quest'ultima affidata a un unico esecutore.



Per accorciare la distanza tra esecutori e ascoltatori, i concerti sono proiettati su un maxischermo e vengono intervallati da momenti didattici per spiegare i brani e le caratteristiche degli strumenti.



L'ingresso è libero.