Benny and the cats al corner live

Benny and the Cats nasce dall’amore di Marco Pretolani in arte “Benny” per la scuola dei grandi saxofonisti “honkers” americani a cavallo fra gli anni ‘50 e ’60. Un genere di grande successo in cui il sax era protagonista con un suono rauco e graffiante, un ritmo pulsante e tutto da ballare che unì il rhythm and blues strumentale al rock and roll fino alle sonorità intriganti dell’exotica. Compagni di avventura l’affiatata sezione ritmica formata da Mr Lucky Luciano al contrabbasso e Fabrais “Bum Bum” alla batteria, colonne portanti della nota swing band dei Good Fellas. Insieme a loro “the Slim” al piano e all’organo hammond e “Nick Salerno” alla chitarra. Un quintetto strumentale con il suono hammond, solida sezione ritmica, a cavallo tra jivers, fast uptempo swing, strollers. Hanno suonato nei maggiori festival europei.

