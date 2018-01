Fine settimana ricco di eventi al Bhr Hotel: tre iniziative per soddisfare grandi e piccini

TREVISO Quello del 3 e 4 febbraio sarà un weekend denso di appuntamenti al Best Western Premier BHR Treviso Hotel, con iniziative dedicate alle famiglie, ai professionisti e ai futuri sposi.

Si inizierà sabato mattina alle 10:30 con il corso di cucina per bimbi e genitori tenuto da Elisa Perillo, meglio conosciuta come "La Peri" di Peri & the kitchen, kids food blogger e autrice del libro "Bimbe e bimbi, a tavola!". L’appuntamento è dedicato ai dolci tipici del Carnevale, con ingredienti e preparazioni a misura di bambino; grandi e piccoli potranno mettere le mani in pasta, imparare ricette a prova di bimbo e approfittare della Peri per domande e consigli. Ogni bambino avrà infatti la sua postazione di lavoro per preparare le ricette insieme alla mamma o al papà. Al termine del corso al Gioja Lounge Bar sarà possibile gustare il brunch con tante prelibatezze dolci e salate. Età minima per partecipare: 4 anni compiuti, età massima per partecipare: 12 anni. Ogni bambino può partecipare con un solo genitore. Questi invece saranno i prezzi per partecipare all'evento:

€25,00 a coppia (genitore-bimbo) per il corso

€40,00 a coppia (genitore-bimbo) per corso e brunch

+€5,00 per un bambino in più (si accettano al massimo 3 gruppi "genitore + 2 bambini")

Per i bimbi e genitori che non partecipano al corso, il brunch costerà 8 euro per il bimbo (invece di €12) e €15 per il genitore (invece di €19). I posti sono limitati, le orenotazioni vanno fatte entro il 31 gennaio al numero 0422 3730 o alla mail: info@bassohotels.it.

Sabato pomeriggio alle ore 17:00 si terrà invece l’inaugurazione di B-Work, lo spazio di co-working all’interno di BHR Treviso Hotel. Un’inaugurazione che vedrà gli spazi del B-Work animarsi con veri e propri “inquilini” del Coworking: architetto, studio legale, start up, parrucchiere/visagista, si sposteranno e coinvolgeranno il pubblico, come in una normale giornata di lavoro. Verranno illustrate tutte le opportunità di business con le attività del BHR e di tutto il Centro Leonardo. Il percorso di scoperta del B-Work continuerà in palestra My Gym e terminerà al Gioja Lounge Bar per l’aperitivo. B-Work by BHR è dedicato a tutti gli imprenditori e liberi professionisti che vogliono condividere, socializzare, creare sinergie in un unico luogo dove si incontrano competenze specializzate e complementari; il tutto con i comfort e i servizi di un hotel 4 stelle Superior. 7 uffici, 25 scrivanie, una sala riunioni da 90 posti, una saletta per piccoli meeting; luce naturale in tutti gli spazi; wifi dedicato; parcheggio con 600 posti auto e tanto altro. Infine proseguirà fino a domenica 4 febbraio la nona edizione di Treviso Sposi, l’evento primaverile dedicato al matrimonio, che quest’anno si arricchisce di professionisti e mini eventi nell’evento (http://www.fieresposi.it/fiera-sposi-treviso/). Un assaggio di torta, un aperitivo, una foto, un incontro, uno sconto… sono solo piccoli esempi di cosa si troverà tra gli stand. Tappa imperdibile per gli sposi, una delle principali occasioni per incontrare professionisti ai quali affidarsi per le proprie nozze. A Treviso Sposi infatti, i futuri sposi potranno conoscere atelier, sartorie su misura, location suggestive, fotografi professionisti, wedding planner, agenzie viaggi, gioiellerie, catering, fioristi e molto altro per rendere indimenticabile il giorno del “sì”.