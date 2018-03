Bill Toms Band live @Mattorosso

Difficilmente nella East Coast americana troverete una rock n’ roll bar band più potente e incisiva di quella di Bill Toms. Ex chitarrista degli Houserockers (la storica band di Joe Grushecky che spesso ha accompagnato Springsteen), Bill Toms torna a gran voce in Italia con il suo mix di soul, blues e rock da acciaieria per i suoi show carichi di entusiasmo e di passione, accompagnato dall’amico Phil Brontz al sassofono e – per la prima volta in Italia – dal tastierista Steven Binsberger, ma anche da due pilastri inamovibili delle sue esperienze italiane ed europee, come Simone Masina al basso e Antonio Perugini alla batteria. Bill Toms suonerà anche i brani dall’ultimo cd “Deep In The Shadows”, prodotto da Will Kimbrough (Todd Snider, Matthew Ryan, Josh Rouse), e carico di soul e blues.

Toms è un frontman vero, onesto, e pienamente dedito all’arte del rock n’ roll. Difficilmente uno esce dai suoi spettacoli senza un sorriso vistoso sulla faccia.

BILL TOMS: Voce e Chitarra

PHIL BRONTZ: Sassofono

STEVEN BINSBERGER: Voce e Tastiere

SIMONE MASINA: Basso

ANTONIO PERUGINI: Batteria