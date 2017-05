Birra Follina Street Food & Music: tre serate di birra artigianale, street food e musica

Da venerdì 26 maggio alle 17, porte aperte al Birrificio artigianale Follina per “Birra Follina Street Food & Music”. Tre appuntamenti con l'ottima birra artigianale abbinata a “cibo di strada” preparato da tre food truck selezionati per l'alto livello della proposta gastronomica, il tutto accompagnato da musica dal vivo. Apre la rassegna Pizza Catering, l'autentica “pizzeria su ruote” del pordenonese Vincenzo Leonardi che, con i suoi oltre 30 anni di esperienza nel settore della ristorazione in Italia e all'estero, propone sfiziose pizze cotte nel forno di pietra refrattaria. Ecco gli abbinamenti che sarà possibile sperimentare il 26 maggio:

Con Follinetta, birra bionda classica ad alta fermentazione:

- pizza bianca con mozzarella di Soligo, gorgonzola cremoso e confettura alle pere

- pizza bianca con mozzarella di bufala, pomodorino datterino e gocce di pesto genovese.

Con Sanavalle, birra ambrata in stile Abbazia:

- pizza con salsa di pomodoro, mozzarella di Soligo, acciughe, cipolla di Tropea, olive Taggiasche

- pizza con salsa di pomodoro, mozzarella di Soligo, tonno, capperi, olive Taggiasche

Con Giana, birra ambrata doppio malto:

- pizza con salsa di pomodoro, mozzarella di Soligo, salsiccia e patate spadellate

- pizza con salsa di pomodoro, mozzarella di Soligo, speck e patate spadellate

La band Concerto Grosso suonerà dal vivo il suo eclettico repertorio, che spazia da P.F.M. e New Trolls a Beatles e Rolling Stones, da David Bowie e U2 a Zucchero e Giorgia. Durante la serata sarà inoltre possibile visitare i locali e gli impianti di produzione di Birra Follina, accompagnati dai tecnici che illustreranno le diverse fasi produttive.

Orario: dalle 17:00 alle 24:00

Costo: 3,00 € per ogni spicchio di pizza. Il costo delle birre varia in base alla tipologia e al formato (33 o 75 cl).

Per informazioni:

Birra Follina

Via Pedeguarda 26, Pedeguarda di Follina, T. 0438 82461 – Mob. 335 413692 - info@birrafollina.it – www.birrafollina.it