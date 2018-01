Blackroom presenta Joe Incept

Sabato 13 gennaio primo appuntamento 2018



◆B L A C K R O O M◆ presenta, direttamente da uno dei migliori

club del triveneto ☛TAG CLUB



❄❄ JOE INCEPT❄❄



☛ Musica e Arte si incontrano e si fondono in una atmosfera veneziana energetica e misteriosa...



https://www.eventbrite.it/e/biglietti-blackroom-joe-incept-sabato-13-gennaio-41641511883



★ AIUTACI A PROMUOVERE L'EVENTO

Ad ogni persona che condivide riserviamo uno sconto di 2 euro sulla prima consumazione nell'ambito della serata.

☛ Dopo che hai confermato la tua partecipazione clicca "Seleziona gli Invitati" in alto a sinistra e seleziona chi tra i tuoi amici pensi possa essere interessato all'evento e Clicca su "Condividi" in alto e pubblica l'evento sulla tua bacheca o passa parola.

(Nel caso il vostro profilo abbia delle restrizioni di privacy potete effettuare uno screenshot da presentare alla cassa)

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

◆ Ingresso libero



◆ Dove

BlackRoom

Piazzetta Torre, 9

31100 Treviso



◆ Info & prenotazione tavoli

Francesco: 347/9223685



BLACK ROOM

https://www.facebook.com/artblackroom/