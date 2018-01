Blackroom ♡Ricky Fobis♡ ◇Steve Lorenz◇ Alberto Curtolo - free entry

https://www.facebook.com/events/416952158724814/?ti=cl



◆B L A C K R O O M◆ presenta from KDW Records un artista che ha fatto la storia, ♡Ricky Fobis♡

A soli 17 anni ha iniziato a lavorare per Kadabra pubblicando il suo primo singolo "Kentha" feat. Lady Brian e diventando uno degli artisti più ambiti di kadabra

Nel 2001 collabora con Igor S per "Boomerang" (Miglior Techno Single Italiano 2002, concesso in tutta Europa da ID & T Netherlands e incluso in molte compilation in tutto il mondo). "Disorder EP" è stato ai primi posti nelle classifiche techno europee, colonna sonora ufficiale di Sensation Black 2003. #kontrokorrente ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃



☛ B L A C K R O O M Art ha l'onore di ospitare un grande artista trevigiano che ha partecipato alla "Biennale" di Milano #Albertocurtolo

L'artista racconta che il suo obiettivo è quello di voler elevare la “street art” degli anni novanta e duemila, da cui ha comunque tratto qualche spunto, rendendola più espressiva e profonda.

Ad essa ha poi affiancato un’associazione di elementi tratti dai suoi studi di storia dell’arte, richiamando, ad esempio, le ballerine di Edgar Degas e la consapevolezza con sprazzi di inquietudine propria di George Orwell (“The Big Brother - 1984”).

☛ Dove musica e arte si incontrano e si fondono in una atmosfera veneziana energetica e misteriosa...



