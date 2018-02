Bob Malone live @Mattorosso

Virtuoso irrefrenabile dei tasti, Bob Malone proviene dal Berklee College of Music, e nella sua carriera ha suonato con una serie di artisti di altissimo livello, da Al Green a Jackson Browne, dai Neville Brothers a Dr. John, Ringo Starr, Bruce Springsteen e Leon Russell, fino ad unirsi alla band del grande John Fogerty con cui ormai da anni solca i palchi più importanti del mondo, non ultimo quello di Hyde Park a Londra, dove Fogerty è stato raggiunto sul palco da Springsteen, e dove una volta per tutto la personalità e il carisma di Malone sono stati notati da decine di migliaia di addetti ai lavori.

Di recente è uscito un suo nuovo cd dal titolo “Mojo Deluxe”, che va ad unirsi alla sua discografia di 5 cd dal 2001 al 2014, oltre a tutte le collaborazioni con grandi artisti. Il suo stile abbraccia il rock n’ roll più spudorato per poi contaminarsi con il sound di New Orleans e il soul di pura marca “Detroit”.

BOB MALONE: Piano e Voce

STEFANO SANGUIGNI: Chitarra elettrica

MARIO GUARINI: Basso

MARCO BREGLIA: Batteria