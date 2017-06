“Bollicine a Mogliano”, ecco la 1^ edizione della Manifestazione Nazionale dedicata ai vini spumanti

E’ un week end “spumeggiante” quello in programma a Mogliano Veneto sabato 10 e domenica 11 giugno con il lancio della 1° edizione della Manifestazione Nazionale “Bollicine a Mogliano”. L’iniziativa, dedicata esclusivamente ai vini spumanti, vede la partecipazione di circa 40 aziende vinicole provenienti da Veneto, Alta Langa, Franciacorta, Trentino, Campania, Marche, Emilia Romagna, Friuli e Slovenia, tutte realtà in gran parte presenti nella Guida Slow Wine 2017 edita da Slow Food. Elemento di curiosità per questo esordio è la partecipazione di 8 aziende slovene dando così l’opportunità ai visitatori di conoscere anche la qualità degli spumanti sloveni.

La manifestazione è promossa dal Comune di Mogliano Veneto insieme a Slow Food Treviso, con la collaborazione della Pro Loco di Mogliano e tecnica de La Caneva. “Bollicine a Mogliano” nasce dall’esperienza positiva maturata a partire dal 2015 tra Amministrazione comunale e Slow Food Treviso nel lavoro congiunto di progettazione di varie iniziative, tradottosi nel 2017 in un accordo di programma che nello stesso anno prevede l’organizzazione a ottobre del “Festival delle Regioni” e a novembre di “Leguminosa”.

Ai visitatori di “Bollicine a Mogliano” è richiesto il contributo di partecipazione di 10 euro, comprensivo di degustazione di due calici di vino e di un piatto-degustazione, scelti fra le cantine e i ristoranti presenti. In omaggio il bicchiere e il portabicchiere con il logo di Slow Food. Il ricavato della manifestazione finanzierà le attività educative di Slow Food e della Fondazione Slow Food per la Biodiversità, in particolare i progetti “10.000 Orti in Africa” (la condotta Slow Food di Treviso ha totalmente sostenuto la realizzazione di orti scolastici e familiari in Burkina Faso, Madagascar, Congo, Kenia e Tanzania), “Orti in Condotta”, che coinvolge circa 15 Istituti Comprensivi della provincia di Treviso e “Pensa che Mensa”, rivolto a genitori, insegnanti e allievi degli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Mogliano Veneto.

Assieme ai vini, i visitatori avranno anche la possibilità di degustare piatti tipici proposti da otto ristoranti scelti da Slow Food Treviso: pasta e fagioli (Al Turbine), trippa alla parmigiana (Bimbari), baccalà mantecato (Il Cammello), risotto ai fiori di zucca (Alla Pasina), gallina padovana e sarde in saor (Il Sogno di Mirano), olive ascolane e fritto dell’Adriatico (Sara Benigni di Ancona), tocj di krodegin con polenta e verdure (Andron dalla Slovenia) e un piatto del territorio a cura della Pro Loco di Mogliano.

Sabato 10 giugno ore 15-22 - Domenica 11 giugno ore 10-20., Piazza dei Caduti, Mogliano Veneto - Info: Slow Food Treviso – cell. 335 7747008 – antonio@slowfoodtreviso.it, cultura@comune.mogliano-veneto.tv.it – tel. 041 5930802 - 5930807