Bollicine e Vini Rosa d'Italia 2019

Un evento arrivato alla sua terza edizione a Mogliano Veneto, ma con moltissime novità quest'anno! Le tipologie di vini presentati saranno due, per un totale di quasi 60 cantine da tutta Italia ed altrettanti vini, tutti selezionati dal team di Slow Wine nelle recenti guide "Le 100 migliori Bollicine d'Italia" e "I 100 migliori Vini Rosa d'Italia".

Ti diamo appuntamento Domenica 19 maggio dalle 10:00 alle 20:00 a Mogliano Veneto, Piazza dei Caduti. Costo 15 euro (13 euro per i soci Slow Food) con guida in omaggio. L'evento è organizzato da Slow Food Treviso, in collaborazione con Slow Food Editore, il Comune e la Pro Loco Mogliano Veneto.



Ai visitatori verrà richiesto un contributo all’associazione di 15,00€, comprensivo di degustazione dei vini, calice e porta calice, ed in regalo una copia a scelta tra le due Guide. I soci Slow Food e chi presenterà il biglietto d'ingresso di Inconfondibile-Festival dei Vini Rifermentati in Bottiglia avranno uno sconto di 2 euro sul contributo.



I visitatori avranno anche la possibilità di degustare piatti proposti da cucine di strada selezionate da Slow Food Treviso. Cucineranno per voi:

Pro Loco Mogliano Veneto

Le Fattorie dei Sapori Veneti

Da Bimbari Trattoria - Osteria

New Bacareto

All'interno della manifestazione non perdere le degustazioni guidate!

Alle ore 11.00, nella sala consiliare del municipio di Mogliano Veneto, si svolgerà la degustazione di una selezione di Vini Rosa, guidata dal giornalista Angelo Peretti. Alle ore 16.00, nella sala consiliare del Municipio di Mogliano Veneto, si terrà la degustazione e premiazione dei 3 migliori salami di fattoria e le 3 migliori sopresse di fattoria, guidata da Piero Sardo, Presidente della Fondazione SlowFood per la Biodiversità. L'evento è promosso da Le Fattorie dei Sapori Veneti.



Prenota le tue degustazioni gratuite scrivendo a: giulia@slowfoodtreviso.it (max 30 persone)