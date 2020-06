Il bon ton in diretta con Filippo Magnini! [instagram: @giuliamariadotto]

Bon Ton, e non solo. Questa sera alle 21 Filippo Magnini sarà in diretta nel profilo Instagram dell'agenzia Giuliamaria Dotto - pr, comunicazione, eventi [https://www.instagram.com/giuliamariadotto/] per presentare il suo ultimo libro "La resistenza dell'acqua. La mia storia" e chiacchierare di buone maniere (l'agenzia, infatti, ha deciso di rendere fruibili al web pillole di galateo creando un format, Bon Ton Time, che prevede la pubblicazione online, ogni settimana, di video-pillole focalizzate su diversi ambiti della quotidianità).



Nel 2005 è stato il primo italiano a vincere l'oro mondiale di stile libero ed è diventato per tutti i tifosi Filippo "Magno". Ma non si è accontentato e ha rivinto l'oro ai Mondiali di Melbourne del 2007. Ne La resistenza dell’acqua, edito da Sperling & Kupfer, Magnini racconta con grande sincerità il suo straordinario percorso sportivo e la sua storia personale, spesso sotto i riflettori.

Testimonial della campagna "I'm doping free", nel 2017 la squalifica per doping arriva come un'incredibile ferita che lo ha visto lottare in prima fila per la difesa della verità, ottenendo l’assoluzione da parte del TAS.

Filippo, si racconta con grande trasparenza e coraggio ripercorrendo la sua carriera, la sua lotta contro la squalifica e il suo amore con Giorgia Palmas.



