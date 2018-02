Bonobo Techno Carnival @Spazio Mavv

10/11 Febbraio Bonobo Techno Carnival

Powered by Bonobo - Techno Meeting



Novità:

~ 2 Piani (Doppia sala doppi artisti)

~ Più collaborazioni + Realtà

~ Area esterna Riscaldata



Description:

Le novità ti fanno attendere.

Le novità si lasciano desiderare.



Line Up.

💿 First Floor:



b2b

[Sound Lab]

Alberk & Rich

https://www.facebook.com/alberkrichofficial/



[Scratch]

• Matt Klein (Scratch)

https://www.facebook.com/Matt-Klein-1517469068527578/



[Bonobo - Techno Meeting]

• Michele Lucchese

https://m.facebook.com/BONOBO.MEETING/



• Cristina Geretti (Scratch)

https://www.facebook.com/CristinaGerettiDj/



💿 Second Floor



• M. D. Rephlex

[Vinil Set]



• Kevin Pietrobon

https://www.facebook.com/100000562305918



[HIBE Records - Natura Viva]

• Davide Prada

https://www.facebook.com/Davide.Prada.Off/



Semplicemente:

[Sci+Tec / Anomalie Berlin]

• JOHNNY KAOS

https://www.facebook.com/JOHNNY-KAOS-117678221105/

Contact:

• N. +39 3801936467

• E-Mail ultrasoniceventi08@gmail.com



• Ingresso gratuito. 18+

~ Video editor - Tiaziano Maset



BONOBO official FanPage:

https://www.facebook.com/BONOBO.MEETING/?fref=t



Rompi la Routine e tieniti aggiornato/a sulle novità "Bonobo".