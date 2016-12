Boppin' in to 2017 @ Nasty Boys

Friday 30 December

22:30

BURLESQUE SHOW with

BIANCA NEVIUS from ITALY

www.facebook.com/biancaneviusstarlette/?fref=ts

23:00

LIVE SHOW with:

B and the BOPS from CROATIA

www.facebook.com/B-and-the-Bops-130075930375185/?fref=ts



Saturday 31 December

23:00

LIVE SHOW :

MATT AND THE PEABODY DUCKS from SPAIN

www.facebook.com/peabodyduckstrio/?fref=ts

24:30

TEXABILLY ROCKETS from PORTUGAL

www.facebook.com/TexabillyRocketsofficial/



20.00 GALA DINNER (only with reservation)

MENÚ:

APERITIVO di benvenuto con Prosecco e fantasie salate



GRAN BUFFET Terra & Mare con:

Cruditá di mare, marinati e cotti, selezione di formaggi e salumi a KM 0, giardinetto di verdure e molto altro ancora.....



BIS di primi :

-Gnocchetti di patate e ortiche al bianchetto di coniglio e profumo di rosmarino

-Pacheri con spadellata di carciofo alla julienne, stick di pancetta croccante e spolverata di pecorino romano



BREAK con calice di sorbetto ai limoni di Sicilia



BIS di secondi:

-Anatra al forno

-Tagliata di roastbeef al rosmarino

(BLACK ANGUS AUSTRALIANO)

il tutto accompagnato da patatine al forno aromatizzate al timo

e involtini di radicchio tardivo di treviso e pancetta



DESSERT

Pandoro servito con crema mascarpone all' essenza di rum e scaglie di fondente nero



BRINDISI

Prosecco "Podere del Convento"



MENÚ VEGANO:

Primi

-Paccheri con spadellata di carciofi a julienne al profumo di tartufo

-gnocchetti sardi con dadolata di verdure pinoli e mandorle

Secondi:

-Tofu spadellato con soia su letto di crema di zucca e sesamo tostato

-Tagliata di seitan al rosmarino

Contorni:

-Radicchio tardivo di treviso al forno

-Patatine al forno aromatizzate al timo

Dolce:

-Muffin al cocco con jogurt di soia al mirtillo



TOT. 60€

(ACQUA E VINO INCLUSI)



AFTER 24.00 FREE ENTRY !!!!!!!



NASTY BOYS SALOON

VIA PELLICCIAIO N 4 TREVISO (ITALY)

info 0039 3280675354



HOTEL CONVENTIONAL :

HOTEL DUE RAGNI

TEL 0039 0422421783

WWW.DUERAGNI.IT

1 KM FROM THE SALOON



HOTEL HOLIDAY LA MARCA

via roma 104 , 31020 Villorba (TV)

0039 0422910622



HOTEL ALLE CASTRETTE

VIA ROMA 165 , 31050 VILLORBA (TV)

TEL 0039 0422919439