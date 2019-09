I borghi della vallata a lago

Questa escursione Nordic Walking ci porta nel borgo di Lago, entrando tra i cortili delle vecchie case. Attraversiamo la provinciale per raggiungere Cajada e Soracol e in seguito Sottocroda. Superato il paese imbocchiamo uno stretto passaggio e scendiamo verso il greto del torrente Piaveson fino a raggiungere Soller. Riattraversiamo la provinciale per raggiungere Gai e arrivare alla chiesetta di S.Michele, che con il suo camposanto domina dall’alto la vallata. Proseguiamo per il borgo Tedon fino a Socàl di Fratta per ritornare al parco dei Livelet.



PROGRAMMA

Difficoltà: facile

Lunghezza: 12 km

Dislivello: 173 metri

Durata: 3 ore e mezza / 4

ISCRIVIZIONI ENTRO VENERDI’ 25 OTTOBRE